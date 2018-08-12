"Балтика" продлила безвыигрышную серию до шести матчей. "Краснодар-2" поднялся на первую строчку

"Балтика" дома сыграла вничью с "Сочи" в домашнем матче шестого тура Олимп-Первенства ФНЛ со счетом 2:2. У хозяв отличился Алексей Пугин (81-я минута), защитник сочинцев Игорь Юрганов отметился автоголом. У гостей забивали Иван Миладинович (22) и Игорь Горбунов (50).

Калининградская команда не может победить в шестой игре турнира подряд. Команда с тремя очками занимает 18-е место в турнирной таблице.

В других встречах "Краснодар-2" обыграл "Чертаново" (3:1) "Сибирь" - "Факел" (1:0). "Краснодар-2" набрал 14 очков и стал лидером турнирной таблицы.

Олимп-Первенство ФНЛ

6-й тур

"Балтика" (Калининград) - "Сочи" (Сочи) - 2:2 (1:1)

Голы: Юрганов, 7 - в свои ворота (1:0). Миладинович, 22 (1:1). Горбунов, 51 (1:2). Пугин, 82 (2:2).

"Балтика" (Калининград): Помазан, Тишкин, Магаль (Шабалин, 54), Плиев, Таказов, Григорьев (Радунович, 78), Касаев, Торбинский (Дзаламидзе, 68), Шешуков, Дудиев (Каленкович, 77), Пугин.

"Сочи" (Сочи): Заболотный, Заика, Миладинович, Почивалин, Юрганов, Песегов (Лагатор, 85), Соловьев (Коваленко, 79), Померко, Горбунов, Саная (Обольский, 82), Барсов (Косянчук, 75).

Предупреждения: Григорьев, 19. Тишкин, 72. Таказов, 90.

Судья: Николаев (Москва).

12 августа. Калининград. Стадион "Калининград".

"Факел" (Воронеж) - "Сибирь" (Новосибирск) - 0:1 (0:0)

Гол: Галыш, 84 (0:1).

"Факел" (Воронеж): Суворов, Цвейба (Садов, 85), Божин, Кагермазов, Осипенко, Лебеденко, Кузьмин, Ломакин (Арустамян, 78), Мануковский (Шогенов, 66), Молодцов, Бирюков (Орлов, 60).

"Сибирь" (Новосибирск): Цыган, Макаренко, Кушнирук, Аравин, Смирнов (Полюткин, 21), Курбанов (Ларенц, 46), Азаров, Киреенко (Коржунов, 68. Рыжков, 82), Свежов, Галыш, Житнев.

Предупреждения: Ломакин, 9. Цвейба, 44. Курбанов, 45+1. Полюткин, 58. Рыжков, 89. Орлов, 90+1.

Судья: Васильев (Ижевск).

12 августа. Воронеж. Стадион "Центральный стадион профсоюзов".

"Краснодар-2" (Краснодар) - "Чертаново" (Москва) - 3:1 (2:0)

Голы: Уткин, 30 (1:0). Сулейманов, 45 (2:0). Глушенков, 47 (2:1). Бартасевич, 73 - в свои ворота (3:1).

"Краснодар-2" (Краснодар): Сафонов, Бочко (Рзаев, 82), Татаев, Голубев, Страндберг (Черников, 57), Окриашвили (Григорян, 70), Катрич, Мацукатов (Назаров, 86), Уткин, Сулейманов, Сергеев.

"Чертаново" (Москва): Ломаев, Солдатенков, Бартасевич, Паршиков, Ежов, Глушенков (Великородный, 69), Умяров, Витюгов (Тюменцев, 82), Колесниченко, Майрович (Цыпченко, 65), Сарвели (Молчанов, 86).

Предупреждения: Умяров, 52. Голубев, 54. Витюгов, 58.

Судья: Сараев (Санкт-Петербург).

12 августа. Краснодар. Стадион "ЦПР ФК Краснодар".