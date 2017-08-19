"Балтика" потерпела третье поражение кряду

"Балтика" на своем поле проиграла "Факелу" в матче 9-го тура первенства ФНЛ. Единственный гол был забит на 81-й минуте с пенальти. Для калининградской команды это поражение стало третьим кряду.
В турнирной таблице "Балтика" занимает 8-е место, а "Факел" - 15-е.
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ФНЛ
9-й тур
"Балтика" (Калининград) - "Факел" (Воронеж) - 0:1 (0:0)
Гол: Алхазов, 81 - с пенальти.
"Балтика": Помазан, Тимошин, Логашов, Каленкович, Черенчиков, Джалилов (Малеев, 80), Бурмистров (Кобялко, 58), Свежов (Родионов, 85), Шешуков, Скопинцев, Касьян.
"Факел": Трунин, Мустафин, Курилов, Осипенко, Хайманов, Шарифи, Чхапелия (Шумейко, 86), Ушаков, Садов, Мануковский (Семенов, 88), Сердюк (Алхазов, 78).
Предупреждения: Логашов, 31. Мустафин, 63. Черенчиков, 82. Алхазов, 87. Курилов, 90+1.
Судья: Панин (Дмитров).
19 августа. Калининград. Стадион "Балтика".