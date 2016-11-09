"Балтика" потерпела десятое поражение в сезоне, проиграв "Енисею"

В матче 21-го тура первенства ФНЛ "Енисей" на своем поле обыграл "Балтику" со счетом 2:1. Для гостей это поражение стало 10-м в сезоне.

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ФНЛ

21-й тур

"Енисей" (Красноярск) – "Балтика" (Калининград) – 2:1 (2:0)

Голы: Ломакин, 20 (1:0). Гультяев, 29 (2:0). Елисеев, 82 (2:1).

"Енисей": Опарин, Чернов, Васильев, Кичин, Гультяев, Ломакин, Иванов (Гелоян, 73. Цуканов, 90), Фатуллаев, Алиев (Ланин, 81), Камеш, Малоян (Козлов, 62).

"Балтика": Вамбольт, Каленкович (Елисеев, 77), Сармонт, Крючков (Сердюк, 65), Почивалин (Тимофеев, 46), Марущак, Цимбал, Бутаков, Родионов, Подбельцев (Пономарев, 74), Соломатин.

Предупреждения: Почивалин, 34. Фатуллаев, 89.

Судья: Москалев (Воронеж).

9 ноября. Красноярск. Стадион "Манеж Футбол-Арена Енисей".