"Балтика" получила лицензию для выступления в ФНЛ сезона 2018/19

Сегодня, 30 мая, в Доме футбола проходит рассмотрение апелляции клубов, не получивших лицензирование на сезон-2018/19. Генеральный директор "Балтики" Тимур Лепсая подтвердил получение лицензии на следующий сезон ФНЛ.

– Мы получили лицензию на сезон 20189 в ФНЛ. Надо было утрясти некоторые формальные вопросы и все, - сказал Лепсая.

Напомним, что ранее гендиректор клуба из Калининграда подчеркнул, что клуб не имеет серьезных проблем и намерен получить лицензию РФС до конца мая. Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин в понедельник сообщил, что ряд клубов, в число которых входит "Балтика", не получили лицензию РФС на следующий сезон. Калининградцы по итогам сезона заняли пятое место в ФНЛ. (Арман МКРТЧЯН)