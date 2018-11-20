"Балтика" погасит долги по зарплате перед игроками к следующей неделе

"Балтика" планирует погасить долги перед футболистами по зарплате за сентябрь и октябрь к началу следующей недели.

- Практически полностью погашены долги за август, осталась их маленькая часть, - цитирует ТАСС генерального директора калининградского клуба Теймураза Лепсая. - К концу этой недели - в начале следующей мы надеемся погасить долги по зарплатам за сентябрь и октябрь. Есть задолженности по премиальным, но они гаситься по плану будут чуть позже.

"Балтика" занимает 16-е место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ, имея в активе 25 очков после 23 туров.

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