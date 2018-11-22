"Балтика" погасила все долги перед футболистами

Руководство "Балтики" выплатила все долги перед игроками команды, сообщил "СЭ" генеральный директор клуба Теймураз Лепсая. Во вторник вечером на счета футболистов поступила заработная плата за предыдущие месяцы.

– По зарплатам перед футболистами с сегодняшнего дня клуб не имеет никаких долгов, – признался Лепсая. – Есть какие-то премиальные, но это история не только наша, а общероссийская. Сегодня были погашены все долги по зарплатам. Благодарны правительству Калининградской области и лично губернатору, который поспособствовал тому, что мы получили поддержку.

– Остаются долги с поставщиками?

– Этот вопрос, который решается. Глобальных проблем здесь нет. В первую очередь заплатили людям, теперь будем спокойно решать остальные вопросы.

В чемпионате ФНЛ "Балтика" занимает 16-е место в таблице, находясь в зоне вылета. Команда набрала 25 очков в 23 матчах. (Александр Рогулев)