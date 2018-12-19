"Балтика" подтвердила увольнение Ледяхова

"Балтика" в одностороннем порядке расторгла контракт с главным тренером Игорем Ледяховым и его ассистентом Олегом Василенко, сообщает официальный сайт клуба. Ранее "СЭ" уже сообщил об отставке главного тренера.

Ледяхов встал у руля калининградцев 20 сентября. По итогам первой части сезона команда занимает 16-е место в первенстве Олимп-ФНЛ.

Ранее "Балтика" на своем официальном сайте объявила об оптимизации расходов и предложила самостоятельный поиск новых клубов 11 футболистами своей команды.

Под руководством Игоря Ледяхова "Балтика" провела 13 матчей, в которых одержала четыре победы при двух ничьих и семи поражениях.