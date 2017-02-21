"Балтика" подписала Тишкина из "Томи" и Скопинцева из "Ростова"

"Балтика" подписала контракты с двумя защитниками - Дмитрием Скопинцевым и Максимом Тишкиным, сообщает официальный твиттер клуба. 20-летний Скопинцев начал сезон в составе "Ростова" и провел только один матч в чемпионате России. Ранее он играл за немецкий "РБ Лейпциг" и австрийский "Лиферинг".

Тишкин летом 2016 года перешел в "Томь", провел за нее 14 матчей в премьер-лиге, но расторг зимой контракт из-за задолженностей по зарплате.

"Балтика" после 24 туров занимает предпоследнее место в турнирной таблице ФНЛ. Этой зимой команду возглавил экс-наставник "Локомотива" Игорь Черевченко.