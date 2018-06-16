"Балтика" подписала бывшего игрока "Зенита" Ходжаниязова

"Балтика" подписала контракт с защитником питерского "Динамо" Джамалдином Ходжаниязовым, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 21-летним россиянином рассчитано на один года.

Ходжаниязов ранее играл за "Зенит", "Амкар", а также с 2015 по 2017 за датский "Орхус". В декабре 2017 он перешел в "Динамо" из Санкт-Петербурга, которое выступает в ФНЛ, и провел за клуб четыре матча.