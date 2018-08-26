"Балтика" победила "Шинник", Торбинский забил первый гол с 2014 года

"Балтика" обыграла "Шинник" в матче 8-го тура ФНЛ - 1:0. Единственный мяч провел Дмитрий Торбинский. Для 34-летнего бронзового призера Евро-2008 гол стал первым в составе калининградцев и первым с 2014 года. Последний раз он отличался 4 декабря 2014 года в составе "Ростова" в игре со "Спартаком" (1:1).

В другой встрече "Авангард" обыграл на выезде "Нижний Новгород".

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8-й тур

"Балтика" (Калининград) - "Шинник" (Ярославль) - 1:0 (0:0)

Гол: Торбинский, 78.

"Балтика": Лантратов, Плиев, Крючков (Шабалин, 83), Таказов, Каленкович (Дмитриев, 70), Пугин, Григорьев, Шаваев, Торбинский (Дзаламидзе, 83), Касаев (Радунович, 88), Шешуков.

"Шинник": Антипин, Покидышев, Цховребов, Самошников, Стешин, Самойлов (Деобальд, 75), Кожемякин (Алейников, 58), Нарылков, Низамутдинов, Гелоян (Шайморданов, 54), Самодин (Булия, 77).

Предупреждения: Гелоян, 17. Самодин, 47. Плиев, 66.

Судья: ПАНИН (Московская область).

26 августа. Калининград. Стадион "Калининград".

"Нижний Новгород" - "Авангард" (Курск) - 0:1 (0:0)

Гол: Акбашев, 49.

"Нижний Новгород": Сысуев, Хрипков (Нежелев, 62), Абазов, Хайруллов, Морозов, Федорив, Игнатович (Гогличидзе, 72), Палиенко (Сергеев, 69), Фомин, Симанов, Скворцов (Делькин, 46).

"Авангард": Чагров, Дашаев, Гоцук, Бурнаш (Войнов, 17), Багаев, Акбашев, Коробов (Земсков, 70), Альшин (Федчук, 86), Кубышкин, Стеклов, Касьян (Руденко, 78).

Предупреждения: Гоцук, 74. Морозов, 85.

Судья: НИКОЛАЕВ (Москва).

26 августа. Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород".