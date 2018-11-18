"Балтика" победила "Чертаново", "Факел" в большинстве обыграл "Авангард"

"Балтика" обыграла "Чертаново" в матче 23-го тура Олимп-ФНЛ (2:0). Голами отметились хавбек Максим Григорьев и защитник Сослан Таказов.

"Балтика" набрала 25 очков и поднялась на 16-е место в турнирной таблице. "Чертаново" с 35 баллами располагается на пятой строчке.

Олимп - ФНЛ

23-й тур

"Балтика" (Калининград) - "Чертаново" (Москва) - 2:0 (0:0)

Голы: Григорьев, 77 (1:0). Таказов, 87 (2:0).

"Балтика" (Калининград): Лантратов, Каленкович, Таказов, Крючков, Плиев, Магаль, Дмитриев (Дзаламидзе, 72), Григорьев (Плопа, 84), Шешуков, Касаев (Шабалин, 90+1), Погребняк (Радунович, 65).

"Чертаново" (Москва): Ломаев, Солдатенков, Паршиков, Бартасевич, Витюгов (Радостев, 90+3), Глушенков, Ежов (Майрович, 86), Горшков, Сарвели, Цыпченко (Тюменцев, 82), Зиньковский (Канищев, 90+1).

Предупреждения: Погребняк, 33. Бартасевич, 40. Крючков, 45. Сарвели, 55. Паршиков, 85. Майрович, 90+4.

Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).

18 ноября. Калининград. Стадион "Калининград".

"Факел" победил "Авангард" (3:2). Победный гол забил полузащитник Игорь Лебеденко.

Отметим, что гости остались в меньшинстве на 78-й минуте: вторую желтую карточку получил хавбек Ильнур Альшин.

"Факел" (Воронеж) - "Авангард К" (Курск) - 3:2 (3:2)

Голы: Афанасьев, 10 (1:0). Цвейба, 12 (2:0). Батютин, 32 (2:1). Лебеденко, 34 (3:1). Дашаев, 38 (3:2).

"Факел" (Воронеж): Кортнев, Цвейба, Митасов (Ломакин, 71), Божин, Осипенко, Лебеденко, Кузьмин (Бирюков, 67), Афанасьев, Молодцов, Макарчук, Мануковский (Дутов, 88).

"Авангард К" (Курск): Саутин, Дашаев, Войнов, Никитин, Багаев, Акбашев, Альшин, Стеклов (Синяев, 46), Трошечкин, Батютин (Руденко, 66), Минаев (Кубышкин, 82).

Предупреждения: Багаев, 23. Мануковский, 46. Трошечкин, 48. Минаев, 51. Альшин, 59. Афанасьев, 68.

Удаление: Альшин, 78 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судья: Матюнин (Москва).

18 ноября. Воронеж. Стадион "Центральный стадион профсоюзов".

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