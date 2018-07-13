"Балтика" планирует выступать на "Калининград Арене" с сезона-2018/19

В пресс-службе калининградской "Балтики" заявили, что клуб собирается использовать новую арену, построенную к ЧМ-2018, как домашнюю в новом сезоне ФНЛ.

- В данный момент "Калининград Арена" не принадлежит клубу, но мы планируем выступать на ней в новом сезоне, - сказали "СЭ" в пресс-службе "Балтики". - Несмотря на то, что арена принимала матчи ЧМ, для внутреннего первенства требуется отдельный сертификат, после его получения "Балтика" юридически сможет играть на новом стадионе. Насколько нам известно, в ближайшее время завершится комиссия РФС, в начале следующей недели будет вынесено решение по "Калининград Арене".

Напомним, что, по информации privet-rostov.ru, "Ростов" откажется от аренды "Ростов Арены", построенной специально для ЧМ-2018, из-за неподъемной платы за аренду. (Иван ТОРОПЦЕВ)