"Балтика" планирует начать новый сезон ФНЛ на стадионе "Калининград"

"Балтика" рассчитывает начать новый сезон ФНЛ на стадионе "Калининград", который принимает матчи чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщил генеральный директор клуба Теймураз Лепсая. Ранее он отметил, что процесс передачи стадионов ЧМ-2018 в распоряжение футбольных клубов наверняка будет решаться централизованно.

- Все идет в рабочем порядке, поэтому сейчас какую-то конкретику сказать не готов. Мы ведем консультации с управляющей компанией "Спорт-Инжиринг" и ориентируемся на то, что первую домашнюю игру мы уже проведем на новом стадионе, - цитирует ТАСС Лепсая.

Первый домашний матч первенства ФНЛ сезона-2018/19 "Балтика" проведет во втором туре - 22 июля против "Тамбова". В четверг на стадионе "Калининград" пройдет заключительная для этой арены игра ЧМ-2018 - встретятся сборные Англии и Бельгии. Ранее калининградский стадион принял матчи Хорватия - Нигерия (2:0), Сербия - Швейцария (1:2) и Испания - Марокко (2:2). Арена была построена для чемпионата мира на острове Октябрьский, вместимость стадиона во время турнира составляет около 35 тысяч зрителей.

Планируется, что стадион "Калининград" после ЧМ-2018 примет матч Лиги наций между сборными России и Швеции (11 октября), арена также может стать базой женской сборной России по футболу.