"Балтика" объявила об уходе Непомнящего с поста главного тренера команды

Как ранее сообщал "СЭ", Валерий Непомнящий покинул пост главного тренера "Балтики". Исполняющим обязанности рулевого калининградской команды назначен Валерий Климов. Именно он будет готовить "Балтику" к матчу с "Ротором", которая пройдет сегодня, 19 сентября, начало - 20.00 по московскому времени.

- По обоюдному согласию с руководством "Балтики" Валерий Непомнящий покинул пост главного тренера команды и переведен на должность заместителя генерального директора по развитию молодежного футбола. Валерий Кузьмич сконцентрируется на детско-юношеском направлении, развитию которого в нашем клубе уделяется большое внимание, - говорится в сообщении.

Под руководством Непомнящего "Балтика" провела 11 матчей в Олимп-Первенстве ФНЛ, набрав 10 очков.