"Балтика" объявила об оптимизации расходов: 11 футболистам предложено искать новые клубы

"Балтика" на своем официальном сайте объявила об оптимизации расходов в 2019 году. Одиннадцати футболистам клуба из Калининграда предложено начать самостоятельный поиск новых клубов.

В их число вошли: голкипер Евгений Помазан, защитники Константин Плиев, Андрей Буйволов, Максим Плопа, хавбеки Александр Шешуков, Ника Дзаламидзе, Аслан Дудиев, Олег Дмитриев, нападающие Владимир Дядюн, Павле Радунович, Кирилл Погребняк.

Кроме того, для уменьшения зарплатной ведомости семерым футболистам клуба предложено пересмотреть личные финансовые условия трудовых соглашений.

"Балтика" занимает 16-е место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ, имея в активе 25 очков после 24 туров.

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