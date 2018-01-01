"Балтика" объявила имя первого новичка в 2018 году

Пресс-служба "Балтики" объявила о подписании защитника Руслана Магаля. Контакт с 26-летним футболистом заключен на полтора года.

За свою карьеру Магаль поиграл за "ФСА-2", "Факел-2", "Дон-Подгорное", "Выбор-Курбатово" (все – Воронеж), "Магнит" (Железногорск, Курская область), "Елец" (Липецкая область), "Донэнерго" (Аксай, Ростовская область), "Сочи". Последние три сезона он провел в "Сибири".

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 22 матчах первенства ФНЛ, отметившись четырьмя мячами. Любопытно, что он забил гол в ворота "Балтики" в октябре прошлого года.

Напомним, что калининградский клуб после 25 туров занимает шестое место в таблице ФНЛ. "Сибирь" идет седьмой, отставая от "Балтики" на одно очко.