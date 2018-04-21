"Балтика" и "Химки" не забили голов в матче на стадионе ЧМ-2018

"Балтика" и "Химки" сыграли вничью в матче 34-го тура первенства России в ФНЛ. Игра стала второй тестовой на стадионе чемпионата мира-2018 "Калининград". В первой встрече "Балтика" победила "Крылья Советов" 1:0.

Калининградцы занимают четвертое место в таблице ФНЛ, но "Тамбов" по потерянным очкам обходит их на три балла.

В Калининграде пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Хорватия – Нигерия (16 июня),Сербия – Швейцария (22 июня), Испания– Марокко (25 июня), Англия – Бельгия (28 июня).

Первенство России

ФНЛ

34-й тур

"Балтика" (Калининград) - "Химки" - 0:0

"Балтика": Помазан, Крючков, Логашов, Магаль (Каленкович, 70), Шахов, Шешуков, Торбинский (А.Джалилов, 85), Свежов (Голышев, 70), Григорьев, Касьян, Себаи.

"Химки": Исупов, Шумских, Данилкин, Лисинков, Заика, Петрусев (Алибеков, 69), Поярков, Мостовой (Зубарев, 90+5), Талалай, Машуков (Радченко, 81), Веркашанский (М.С.Яковлев, 87).

Предупреждения: Свежов, 37. Шахов, 48. Торбинский, 57. Веркашанский, 63. Крючков, 66. Себаи, 90+3. Машуков, 90+3.

Судья: Матюнин (Москва).

21 апреля. Калининград. Стадион "Калининград".