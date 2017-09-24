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20:06 | Футбол — ФНЛ

"Балтика" добыла волевую победу над "Томью"

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В матче 15-го тура первенства ФНЛ "Балтика" дома обыграла "Томь" со счетом 2:1.

Первенство России

ФНЛ

15-й тур

"Балтика" (Калининград) – "Томь" (Томск) – 2:1 (2:1)

Голы: Микуцкис, 25 (0:1). Шешуков, 37 (1:1). Шевчук, 43 (2:1).

"Балтика": Помазан, Тимошин, Степанец, Каленкович, И. Джалилов, А.Джалилов (Малеев, 83), Чуперка, Скопинцев, Шешуков, Кобялко, Шевчук (Родионов, 71).

"Томь": Шафинский, Иванов, Пульич, Гирдвайнис, Микуцкис, Гвинейский (Саная, 61), Деобальд, Померко, Войдель, Сасин (Зуйков, 51), Соболев.

Предупреждения: И. Джалилов, 7. Гвинейский, 13. А.Джалилов, 49. Деобальд, 77. Зуйков, 90.

Судья: Борисов (Самара).

24 сентября. Калининград. Стадион "Балтика".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/first/2017-2018/

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