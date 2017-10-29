"Авангард" в гостях обыграл "Тамбов"

"Авангард" в матче 20-го тура ФНЛ в гостях обыграл "Тамбов" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Денис Синяев.

Первенство России

ФНЛ

20-й тур

"Тамбов" (Тамбов) - "Авангард" (Курск) - 0:1 (0:0)

Гол: Синяев, 90 (0:1).

"Тамбов": Смирнов, Быстров, Горбатюк, Рыбин (Шляков, 67), Овсиенко, Рыжков (Шевчук, 59), Чернышов (Кухарчук, 84), Кашчелан, Игнатович (Трусевич, 75), Мурнин, Часовских.

"Авангард": Саутин, А.Войнов (Никитин, 62), Дашаев, Багаев, Концедалов, Альшин (Синяев, 82), Коробов (Д.Войнов, 61), Гурфов, Нетфуллин, Аппаев, Федчук (Имуллин, 85).

Предупреждения: Рыбин, 63. Шляков, 77. Часовских, 80. Д.Войнов, 90+4.

Судья: Чебан (Москва).

29 октября. Тамбов. Стадион "Спартак".