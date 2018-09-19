"Авангард" разгромил "Мордовию", "Нижний Новгород" и "Химки" сыграли вничью. Два матча собрали 34 тысячи зрителей

"Авангард" разгромил "Мордовию" в матче 12-го тура Олимп-ФНЛ. Игру на стадионе чемпионата мира-2018 "Мордовия Арена" по официальным данным посетили 10 562 зрителя.

"Авангард" вышел на четвертое место в турнирной таблице.

В другой встрече "Нижний Новгород" сыграл вничью с "Химками" - 1:1 - и вышел на шестое место в таблице. Встреча также прошла на стадионе, принимавшем игры чемпионата мира-2018. На ней присутствовали 23 547 человек.

Первенство России

Олимп - ФНЛ

12-й тур

"Мордовия" (Саранск) - "Авангард" (Курск) - 1:4 (0:2)

Голы: Акбашев, 12 (0:1). Трошечкин, 35 (0:2). Земсков, 69 (0:3). Маркин, 87 (1:3). Стеклов, 90+4 (1:4).

"Мордовия": Кобзев, Сухарев, Климов, Лебедев, Руст.Мухаметшин, Орлов (А.Багаев, 16), Адаев, Дворецков (Поярков, 59), Киреев (Соболев, 58), Обухов (Маркин, 73), Русл.Мухаметшин.

"Авангард": Чагров, Дашаев, Гоцук, М.Багаев (Синяев, 85), Никитин, Акбашев, Альшин (Войнов, 90+3), Земсков (Руденко, 76), Трошечкин, Стеклов, Касьян (Батютин, 59).

Предупреждения: М.Багаев, 26. Касьян, 45+1. Руст.Мухаметшин, 67.

Удаление: Адаев, 10.

Судья: Кукуян (Сочи).

19 сентября. Саранск. Стадион "Мордовия Арена".

"Нижний Новгород" - "Химки" - 1:1 (0:0)

Голы: Белоус, 78 (0:1). Абрамов, 90+2 (1:1).

"Нижний Новгород": Анисимов, Абазов, Хрипков (Сапета, 58), Хайруллов, Морозов, Федорив, Игнатович, Аюпов, Палиенко (Скворцов, 59), Симанов (Абрамов, 65), Делькин (Гогличидзе, 66).

"Химки": Исупов, Мильдзихов, Филин, Данилкин, Димидко, Корян, Мостовой (Петрусев, 76), Нетфуллин (Талалай, 90), Рязанцев (Яковлев, 73), Белоус (Козлов, 81), Алиев.

Предупреждения: Федорив, 15. Игнатович, 51. Абрамов, 72. Яковлев, 87. Данилкин, 90+4.

Удаление: Федорив, 60.

Судья: Сараев (Санкт-Петербург).

19 сентября. Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород".