16:59 | Футбол — ФНЛ

"Авангард" обыграл "Волгарь" и покинул зону вылета


"Авангард" взял верх над "Волгарем" в матче 27-го тура первенства России в ФНЛ. Куряне поднялись из зоны вылета на 16-е место.

Первенство России 

ФНЛ

27-й тур 

"Авангард" (Курск) - "Волгарь" (Астрахань) - 1:0 (0:0)

Гол: Альшин, 78 - с пенальти.

"Авангард": Чагров, Никитин (Гурфов, 46), Гоцук, Багаев, Дашаев, Альшин, Киреев (Войнов, 74), Нетфуллин, Акбашев (Синяев, 46), Тлупов, Федчук (Минаев, 62).

"Волгарь": Терновский, Запрудских (Мурачев, 54), Григорьев, Бердников, Иванов, Букия (Онугха, 83), Ящук (Жабкин, 83), Бабаев (Пилиев, 73), Пустозеров, Шалаев, Бабырь.

Предупреждения: Терновский, 56. Шалаев, 79. Гоцук, 88. 

Судья: Васильев (Ижевск).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/first/2017-2018/

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