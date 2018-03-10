"Авангард" обыграл "Волгарь" и покинул зону вылета

"Авангард" взял верх над "Волгарем" в матче 27-го тура первенства России в ФНЛ. Куряне поднялись из зоны вылета на 16-е место.

Первенство России

ФНЛ

27-й тур

"Авангард" (Курск) - "Волгарь" (Астрахань) - 1:0 (0:0)

Гол: Альшин, 78 - с пенальти.

"Авангард": Чагров, Никитин (Гурфов, 46), Гоцук, Багаев, Дашаев, Альшин, Киреев (Войнов, 74), Нетфуллин, Акбашев (Синяев, 46), Тлупов, Федчук (Минаев, 62).

"Волгарь": Терновский, Запрудских (Мурачев, 54), Григорьев, Бердников, Иванов, Букия (Онугха, 83), Ящук (Жабкин, 83), Бабаев (Пилиев, 73), Пустозеров, Шалаев, Бабырь.

Предупреждения: Терновский, 56. Шалаев, 79. Гоцук, 88.

Судья: Васильев (Ижевск).