"Авангард" обыграл "Сибирь", "Нижний Новгород" уступил "СКА-Хабаровск"

Завершились три матча 19-го тура Олимп-Первенства ФНЛ.

"Авангард" дома обыграл "Сибирь" - 3:2. В составе победителей отличились Михаил Земсков, Роман Минаев и Роман Акбашев. Команда из Курска с 33 очками на данный момент идет третьей в турнирной таблице.

В параллельных матчах "Химки" обыграли "Чертаново" (3:2), а "Нижний Новгород" уступил "СКА-Хабаровск" (0:1).

Олимп-Первенство ФНЛ

19-й тур

"Химки" - "Чертаново" (Москва) - 3:2 (1:2)

Голы: Алиев, 19 (1:0). Зиньковский, 30 - с пенальти (1:1). Глушенков, 43 (1:2). Белоус, 68 (2:2). Белоус, 88 (3:2).

"Химки": Хомич, Филин, Данилкин, Смирнов, Петрусев, Корян (Белоус, 66), Мостовой, Рязанцев, Нетфуллин, Боженов, Алиев.

"Чертаново": Радионов, Солдатенков, Бартасевич, Паршиков, Глушенков (Колесниченко, 83), Ежов (Майрович, 90), Умяров, Горшков, Витюгов, Зиньковский, Сарвели (Цыпченко, 77).

Предупреждения: Петрусев, 26. Бартасевич, 32. Ежов, 75. Цыпченко, 89.

Судья: Верулидзе (Владикавказ).

28 октября. Химки. Стадион "Арена Химки".

"Авангард" (Курск) - "Сибирь" (Новосибирск) - 3:2 (1:1)

Голы: Земсков, 4 (1:0). Свежов, 33 (1:1). Минаев, 50 (2:1). Акбашев, 77 (3:1). Чеботару, 90+3 (3:2).

Нереализованный пенальти: Альшин, 45+1 (мимо)

"Авангард": Чагров, Никитин, Дашаев, Гоцук, Войнов, Акбашев, Батютин (Синяев, 74), Альшин (Кубышкин, 80), Земсков (Стеклов, 46), Трошечкин, Минаев (Руденко, 80).

"Сибирь": Цыган, Макаренко, Полюткин, Аравин, Смирнов, Чеботару, Галыш (Житнев, 66), Беляев, Киреенко (Гладышев, 70), Васильев, Свежов.

Предупреждения: Дашаев, 22. Макаренко, 38. Стеклов, 69. Свежов, 73.

Судья: Чебан (Москва).

28 октября. Курск. Стадион "Трудовые резервы".

"Нижний Новгород" - "СКА-Хабаровск" - 0:1 (0:0)

Гол: Секульски, 61.

"Нижний Новгород": Анисимов, Морозов, Абазов, Гогличидзе, Абрамов, Сапета (Фомин, 56), Игнатович (Сергеев, 76), Палиенко (Нежелев, 68), Симанов (Скворцов, 58), Аюпов, Делькин.

"СКА-Хабаровск": Генералов, Гарбуз, Приндета, Хомуха, Зайцев (Дедечко, 90+5), Алейник (Базелюк, 82), Квеквескири, Кабутов, Карасев, Кабаев (Казанков, 90), Секульски (Ненахов, 69).

Предупреждения: Палиенко, 41. Морозов, 45+1. Абазов, 59. Аюпов, 68. Приндета, 79. Генералов, 90+6.

Судья: Сельдяков (Балашиха).

28 октября. Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород"

Турнирная таблица - здесь.