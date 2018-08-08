"Авангард" обыграл "Ротор", "Тамбов" уступил "Краснодару-2"

В матчах пятого тура Олимп-Первенства ФНЛ "Авангард" дома обыграл "Ротор" (1:0), а "Тамбов" проиграл "Краснодару-2" (1:2).
Олимп-Первенство ФНЛ
5-й тур
"Авангард" (Курск) - "Ротор" (Волгоград) - 1:0 (1:0)
Гол: Стеклов, 37.
"Авангард" (Курск): Чагров, Багаев, Никитин, Гоцук, Бурнаш, Акбашев (Федчук, 76), Земсков (Войнов, 90+5), Коробов, Альшин (Синяев, 87), Стеклов, Касьян (Руденко, 89).
"Ротор" (Волгоград): Фильцов, Байрыев, Бугаев, Маляров, Эдиев, Друзин, Воробьев, Якуба (Чабанов, 72), Муллин (Попов, 66), Коротаев, Абдулавов (Мязин, 60).
Предупреждения: Акбашев, 13. Стеклов, 35. Якуба, 44. Коробов, 67. Альшин, 73. Байрыев, 73. Гоцук, 88.
Удаление: Байрыев (Ротор), 90+1 (грубая игра).
Судья: Панин (Московская область).
8 августа. Курск. Стадион "Трудовые резервы". 2500 зрителей.
"Тамбов" - "Краснодар-2" - 1:2 (0:2)
Голы: Сулейманов, 7 (0:1). Сергеев, 44 (0:2). Рыбин, 51 (1:2).
"Тамбов": Вавилин, Горбатюк, Мищенко, Рыбин, Гарбуз, Килин (Мамтов, 73), Чернышов (Шевчук, 39), Кашчелан, Чуперка (Мурнин, 79), Аппаев (Часовских, 68), Себаи.
"Краснодар-2": Сафонов, Парадин (Уткин, 38), Татаев, Ивашин, Голубев, Катрич, Мацукатов (Григорян, 65), Черников, Жигулев (Рзаев, 84), Сулейманов, Сергеев (Назаров, 70).
Предупреждения: Татаев, 18. Килин, 23. Ивашин, 57. Чуперка, 78. Сулейманов, 83.
Судья: Апонасенко (Москва).
8 августа. Тамбов. Стадион "Спартак". 3200 зрителей.