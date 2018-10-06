"Авангард" обыграл "Четаново", "Краснодар-2" уступил "Ротору"

"Авангард" победил "Чертаново" в матче 15-го тура ОЛИМП-ФНЛ (2:1). Победный гол забил полузащитник Роман Акбашев.
Олимп - ФНЛ
15-й тур
"Авангард К" (Курск) - "Чертаново" (Москва) - 2:1 (1:1)
Голы: Акбашев, 36 (1:0). Глушенков, 37 (1:1). Акбашев, 90+2 (2:1).
"Авангард К" (Курск): Чагров, Никитин, Багаев, Гоцук, Дашаев, Альшин (Коробов, 64), Земсков (Синяев, 86), Батютин (Руденко, 80), Трошечкин, Акбашев, Федчук.
"Чертаново" (Москва): Ломаев, Солдатенков, Бартасевич, Паршиков, Глушенков (Цыпченко, 75), Ежов (Тюменцев, 90+3), Умяров, Горшков, Витюгов (Великородный, 83), Зиньковский, Сарвели (Майрович, 89).
Предупреждения: Трошечкин, 21. Батютин, 32. Витюгов, 69. Акбашев, 75. Гоцук, 90.
Судья: Чембулатов (Кострома).
6 октября. Курск. Стадион "Трудовые резервы".
"Краснодар-2" с минимальным счетом уступил "Ротору" (0:1). Единственный гол забил нападающий Олег Николаев.
"Ротор" (Волгоград) - "Краснодар-2" (Краснодар) - 1:0 (0:0)
Гол: Николаев, 66.
"Ротор" (Волгоград): Лобанцев, Васильев, Карпов, Маляров, Бугаев, Лобкарев (Щербаков, 90+4), Самсонов, Попов (Завезен, 90+2), Якуба (Коротаев, 78), Николаев, Муллин (Мязин, 63).
"Краснодар-2" (Краснодар): Сафонов (Адамов, 72), Бочко (Парадин, 68), Таранов, Голубев, Мартынов, Ивашин, Катрич (Рзаев, 78), Текучев, Мацукатов, Халназаров, Онугха.
Предупреждения: Ивашин, 12. Голубев, 45+2. Карпов, 84. Лобкарев, 87.
Судья: Сафьян (Москва).
6 октября. Волгоград. Стадион "Волгоград Арена".