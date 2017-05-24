Артур Малоян: "В матче с "Арсеналом" постараемся показать, на что способны"

Нападающий "Енисея" Артур Малоян перед стыковым матчем с "Арсеналом" за место в премьер-лиге отметил, что команда шла к этому целый год. Он также добавил, что перед игрой никто не нервничает.

- Мы готовы, целый год к этому шли, завтра постараемся показать, на что мы способны.

- "Арсенал" в последнем туре победил чемпиона страны.

- Самое главное, как мы готовимся к матчу, считаю, что получилось неплохо. Никаких нервов!

- Возможно, завтра "Енисей" сыграет от обороны?

- На этот вопрос не могу ответить, узнаем за 2 часа до начала игры, когда будет известен состав.

- Что скажете об "Арсенале"?

- Хорошая команда, показывает техничный футбол, неплохой подбор игроков.

- За два дня до игры было продано 8 тысяч билетов, полные трибуны влияют на игру?

- Это помогает, при полных трибунах играть комфортнее, тем более, если это свой стадион. (Дмитрий УСКОВ)

Первый стыковой матч между командами пройдет завтра, 25 мая, начало - в 15.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи. Вторая игра состоится 28 мая.