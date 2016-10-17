Артур Григорьянц: "КДК РФС вынесет решение по "делу Голубчикова" в среду"

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил, что решение по делу о возможной подделке документов исполнительным директором "Луча-Энергии" Александром Голубчиковым будет принято комитетом в среду. Дело Голубчикова, обвиняемого по 122-й статье дисциплинарного регламента за умышленное предоставление недостоверной информации, а также за подделку представленных в РФС и ФНЛ документов, было рассмотрено 12 октября, однако решения вынесено не было.

– Мы рассматривали дело на прошлой неделе, но решения вынесено не было, – цитирует "Р-Спорт" Григорьянца. – Мы отложили рассмотрение на 19 октября, пригласили футболистов, которые были уволены из клуба. Выслушаем одного из них (Сергея Колычева), а второй, выступающий за "СКА-Хабаровск" (Александр Довбня), не сможет прибыть из-за перелетов команды. Он пишет объяснение. Решение будет вынесено в среду.

Напомним, что Голубчиков был оштрафован КДК на 100 тысяч рублей и лишен права заниматься любой связанной с футболом деятельностью в августе, после чего подал апелляцию на данное решение. Апелляционный комитет вернул дело в КДК, который продолжает его рассмотрение.