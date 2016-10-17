12:54 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Артур Григорьянц: "КДК РФС вынесет решение по "делу Голубчикова" в среду"

0
0
0

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил, что решение по делу о возможной подделке документов исполнительным директором "Луча-Энергии" Александром Голубчиковым будет принято комитетом в среду. Дело Голубчикова, обвиняемого по 122-й статье дисциплинарного регламента за умышленное предоставление недостоверной информации, а также за подделку представленных в РФС и ФНЛ документов, было рассмотрено 12 октября, однако решения вынесено не было.

– Мы рассматривали дело на прошлой неделе, но решения вынесено не было, – цитирует "Р-Спорт" Григорьянца. – Мы отложили рассмотрение на 19 октября, пригласили футболистов, которые были уволены из клуба. Выслушаем одного из них (Сергея Колычева), а второй, выступающий за "СКА-Хабаровск" (Александр Довбня), не сможет прибыть из-за перелетов команды. Он пишет объяснение. Решение будет вынесено в среду.

Напомним, что Голубчиков был оштрафован КДК на 100 тысяч рублей и лишен права заниматься любой связанной с футболом деятельностью в августе, после чего подал апелляцию на данное решение. Апелляционный комитет вернул дело в КДК, который продолжает его рассмотрение.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161017/1110899987.html

0
0
0

Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Основная версия нападения на дочь Емельяненко — ограбление...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ