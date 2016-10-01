Артем Щадин: "Петреску сердцем был с нами"

Полузащитник "Кубани" Артем Щадин после победы над "Енисеем" (2:1) в матче 15-го тура ФНЛ заявил, что все довольны таким результатом, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Он добавил, что команда продолжит действовать в такой же агрессивной манере в будущем.

– Это наша первая победа дома в сезоне, и я думаю, что вся общественность должна быть довольна таким результатом.

– Чувствовалась ли нервозность после пропущенного мяча?

– Не сказал бы. Пропустили мяч, голы в принципе всегда не вовремя случаются. Но все-таки мы смогли сохранить хладнокровие и добиться победы за счет того, что действовали организованно.

– Сложно ли играть, когда главного тренера нет у бровки, хоть это и был последний матч его дисквалификации?

– По-разному. В любом случае, Петреску сердцем с нами. Конечно, когда тренер находится на скамейке, он много подсказывает, как действовать.

– Какая установка была на второй тайм?

– Мы пробовали играть по-разному, и в матче с "Енисеем" сыграли агрессивно. В дальнейшем нам также нужно действовать с напором и большим давлением на соперника.