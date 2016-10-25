Артем Милевский: "Я болею за СКА, и мне нравится КХЛ"

Нападающий "Тосно" Артем Милевский, переехавший в Санкт-Петербург в сентябре, отметил, что следит за КХЛ и поддерживает СКА. Также украинский форвард подчеркнул, что хочет помочь своей команде пробиться в премьер-лигу. В данный момент "Тосно" занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ.

- Петербург? Обещал маме, когда она приедет, сходить с ней в Эрмитаж, - приводит Life слова Милевского. - Хочу также сходить на матч СКА. Я болею за СКА, и мне нравится КХЛ.

Сейчас у "Тосно" стоит задача выхода в премьер-лигу. Переговорили с генеральным директором клуба Вячеславом Матюшенко и с моим агентом и решили, что задача стоит серьезная и вполне выполнимая. Поэтому я пришел сюда, чтобы помочь команде ее выполнить. Пока у меня все получается, дай бог, чтобы мы к концу мая решили задачу.