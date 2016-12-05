Артем Милевский: "У "Тосно" получится выйти в РФПЛ"

Нападающий "Тосно" Артем Милевский, ранее выступавший в составе киевского "Динамо", уверен, что мог бы и сейчас выступать в чемпионате Украины. Форвард подчеркнул, что в украинской премьер-лиге хотел бы играть только за бело-голубых.

- Может, я бы на нынешнем уровне чемпионата Украины и не затерялся. Но на Украине ни в каком клубе, кроме "Динамо", я играть не хочу, - приводит Footballua.tv слова Милевского. - Ну а в Киев сейчас явно меня никто не пригласит.

В "Тосно" дела идут неплохо. Стоит задача выхода в премьер-лигу на следующий сезон. Все хорошо с финансовой стороны, комплектацией и тренером все довольны, коллектив очень хороший. Думаю, у нас все получится.

Честно сказать, то "Динамо", в котором я играл, мне нравилось больше. Наверное, большой отпечаток на впечатления наложил и уровень чемпионата. Тогда было больше квалифицированных игроков. Игры "Динамо" - "Шахтер" никогда не забуду, всегда шли очко в очко. Еврокубки то же самое, тот же полуфинал Кубка УЕФА против "Шахтера". На базе всегда сидели, смотрели их игры, надеялись, что кто-то очки отберет. В Харькове какая команда была, никогда просто с ними не было. Какие были футболисты: Соса, Хавьер, Тайсон. Эмоций очень много осталось с того времени.