Артем Милевский: "Тосно" уверенно движется в премьер-лигу"

Форвард "Тосно" Артем Милевский после домашнего матча 17-го тура ФНЛ с "Нефтехимиком" (4:2) выразил удовлетворение результатом встречи. Украинский футболист вышел на замену на 78-й минуте и стала автором результативного паса. "Тосно" занимает второе место в таблице, опережая "Факел" на шесть очков.

– Первая голевая передача. Люблю свой коллектив. Движемся в премьер-лигу уверенно", – написал на своей странице в Instagram Милевский.