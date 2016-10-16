00:37 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Артем Милевский: "Тосно" уверенно движется в премьер-лигу"

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Форвард "Тосно" Артем Милевский после домашнего матча 17-го тура ФНЛ с "Нефтехимиком" (4:2) выразил удовлетворение результатом встречи. Украинский футболист вышел на замену на 78-й минуте и стала автором результативного паса. "Тосно" занимает второе место в таблице, опережая "Факел" на шесть очков.

– Первая голевая передача. Люблю свой коллектив. Движемся в премьер-лигу уверенно", – написал на своей странице в Instagram Милевский.

 

First assist👌👌,lublu svoi kollektiv😉👆⚽️,dvigaemsia v prem'erku uverenno

Фото опубликовано timi1010 (@timi1010) Окт 15 2016 в 9:25 PDT

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КОММЕНТАРИИ (4)
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sdg43he

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02:15

Dambos

и как обычно будете унижать СВИННЫХ НЫТИКОВ!!!

02:09

Александр Макаров

Тёма, за это надо выпить!

01:27

rotor23

Жаль,великий Ти не составит тебе компанию,Артём!)))))

01:24

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