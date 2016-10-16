Артем Милевский: "Тосно" уверенно движется в премьер-лигу"

Форвард "Тосно" Артем Милевский после домашнего матча 17-го тура ФНЛ с "Нефтехимиком" (4:2) выразил удовлетворение результатом встречи. Украинский футболист вышел на замену на 78-й минуте и стала автором результативного паса. "Тосно" занимает второе место в таблице, опережая "Факел" на шесть очков.
– Первая голевая передача. Люблю свой коллектив. Движемся в премьер-лигу уверенно", – написал на своей странице в Instagram Милевский.
sdg43he
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02:15
Dambos
и как обычно будете унижать СВИННЫХ НЫТИКОВ!!!
02:09
Александр Макаров
Тёма, за это надо выпить!
01:27
rotor23
Жаль,великий Ти не составит тебе компанию,Артём!)))))
01:24