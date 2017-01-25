19:15 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Артем Милевский: "Тосно" хочет быть наравне со "Спартаком", "Зенитом" и "Локомотивом"

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Нападающий "Тосно" Артем Милевский отметил, что его команда ставит перед собой высокие цели. По словам форварда, клуб ФНЛ в следующем году хочет достичь уровня "Зенита", "Спартака" и "Локомотива". Сейчас "Тосно" занимает второе место в турнирной таблице, дающее право на повышение в классе.

- Мы работаем над этим, с ребятами разговариваем, обсуждаем, какое у нас положение в турнирной таблице, - приводит footballua.tv слова Милевского. - Знаем, чего хотим добиться, как мы хотим это сделать. Поэтому мы с каждой тренировкой прибавляем, верим в себя и надеемся оказаться наравне в такими командами, как "Локомотив", "Зенит" и "Спартак" в следующем году. 

Я давно не проходил сбор. Для меня он особенный. Я очень переживал, как буду выглядеть, набирать кондиции, но тяжело всем. Это нормально для первого сбора. Мы набегали много километража, набегались с мячом, было непросто.

- Тот Милевский, которого мы знаем, возвращается?

- Я очень хочу отработать три сбора без травм, не пропустить ни одной тренировки. Для меня это на первом месте. Если я это все сделаю, возможно, вы увидите старого Артема.

Дополнительная информация

http://footballua.tv/news/football/36917--milevsykij-vi-pobachite-starogo-artema/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Робат

А я хочу старого Милевского со старым Алиевым увидеть!

19:46

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

Госпадя...)

19:30

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