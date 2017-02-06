10:22 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Артем Милевский: "Из России в сборную Украины никого не приглашают"

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Нападающий "Тосно" Артем Милевский выразил мнение, что ему будет сложно вернуться в сборную Украины, поскольку он играет в России. По ходу текущего сезона он присоединился к клубу ФНЛ, провел 8 матчей и не забил ни одного гола. Последний раз он играл за сборную на Euro-2012.

- В сборную тяжело будет вернуться, поскольку я играю в России, а из России сейчас никого не приглашают, - цитирует dynamomania.com Милевского.

Дополнительная информация

http://www.dynamomania.com/news/361274-artem-milevskij-sbornaya-ukrainy-ya-igrayu-v-rossii-a-ottuda-sejchas-nikogo-ne-priglashayut

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