Артем Милевский: "Из России в сборную Украины никого не приглашают"

Нападающий "Тосно" Артем Милевский выразил мнение, что ему будет сложно вернуться в сборную Украины, поскольку он играет в России. По ходу текущего сезона он присоединился к клубу ФНЛ, провел 8 матчей и не забил ни одного гола. Последний раз он играл за сборную на Euro-2012.

- В сборную тяжело будет вернуться, поскольку я играю в России, а из России сейчас никого не приглашают, - цитирует dynamomania.com Милевского.