Артем Милевский: "Буду и забивать, и отдавать передачи в "Тосно"

Новичок "Тосно" Артем Милевский​ надеется, что будет забивать голы и отдавать голевые передачи в ФНЛ. Также он отметил, что надеется в следующем году сыграть с ЦСКА, "Локомотивом" и "Спартаком" в премьер-лиге.

- Я буду стараться помогать "Тосно", а результат придет, - цитирует football.ua Милевского. - Главное – верить в себя, а я в себя верю. Буду и забивать, и отдавать передачи. Для начала нужно набрать форму.

- Почему выбрали именно "Тосно"? Были ли другие варианты?

- "Тосно" имеет перспективы поиграть на высшем уровне. Стоит задание выйти в премьер-лигу в следующем сезоне. Это очень интересно. У меня будет мотивация, чтобы в следующем году сыграть с такими командами, как "Зенит", ЦСКА, "Локомотив", "Спартак", "Краснодар".

- Как вы относитесь к критике, которая полилась в ваш адрес за переезд в Россию?

- Скажу так: я никогда не интересовался политикой, у меня нет ни одного знакомого из этой сферы. Не понимаю, при чем политика к спорту. А критика в мой адрес никогда не закончится в этой жизни. Я привык к тому, что меня всю жизнь критикуют. Не обращаю на это внимания.