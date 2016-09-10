Артем Федоров: "Мы рады ничьей с "Кубанью"

Вратарь "Сокола" Артем Федоров после ничьей против "Кубани" (0:0) заявил, что доволен результату игры, так как его команда набрала очень важное очко.

– Конечно, мы рады ничьей, – отметил Федоров. – Хотелось выиграть, у нас был моментик, но у "Кубани" их было больше. Для нас это положительный результат, потому что нам важно каждое очко.

– Давно встречали такое невезение со стороны соперника, когда он имеет огромное количество моментов и не забивает?

– С невезением мы тоже встречались в этом году. Наверно, столько не везло, как нам, больше не везло никому, потому что иногда нам забивали такие голы, которые не должны были быть. Также и мы не реализовывали свои моменты. Это футбол.

– У вас было опасение перед матчем, когда вы увидели в заявке Гогниева?

– Мы квалифицированные футболисты и не боимся никого. У нас нет выхода, надо подниматься вверх по таблице.

– В целом, тяжело было играть против "Кубани"?

– Конечно. Антураж, болельщики гонят вперед, игроки высокорослые, обученные. Против них очень тяжело играть. (Екатерина ПОТАПОВА)