"Армавир" обыграл "Тюмень" благодаря голу Полякова

"Армавир" с минимальным счетом победил "Тюмень" в матче 23-го тура Олимп-ФНЛ (1:0). Единственный гол забил хавбек Олег Поляков.

"Армавир" набрал 24 очка и поднялся на 16-е место в турнирной таблице. "Тюмень" с 23 баллами располагается на 17-й строчке.

Олимп - ФНЛ

23-й тур

"Армавир" - "Тюмень" - 1:0 (0:0)

Гол: Поляков, 86.

"Армавир": Матюша, Соловьев, Мирошниченко, Гаджибеков, Поляков, Падерин (Каюмов, 60), Романенко (Дышеков, 46), Суханов (Лусикян, 81), Гурфов, Клопков, Мичуренков (Веркашанский, 68).

"Тюмень": Бучнев, Столяренко, Шакуро, Козлов, Лаук (Баев, 80), Леонтьев, Рябокобыленко, Чудин, Коронов, Парняков, Карпов.

Предупреждения: Мичуренков, 51. Клопков, 67. Столяренко, 89.

Судья: Кукуляк (Калуга).

18 ноября. Армавир. Стадион "Юность".

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