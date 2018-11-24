"Армавир" и "Луч" сыграли вничью

"Армавир" и "Луч" в матче 24-го тура Олимп-ФНЛ победителя не выявили - 1:1. Голы в матче забивали Дмитрий Мичуренков и Наиль Замалиев.

В другом матче дня "Мордовия" и "Тюмень" сыграли вничью - 1:1.

Олимп - ФНЛ



24-й тур



"Армавир" - "Луч" (Владивосток) - 1:1 (1:1)

Голы: Мичуренков, 22 (1:0). Замалиев, 33 - с пенальти (1:1).

"Армавир": Матюша, Соловьев, Мирошниченко, Кутин, Гаджибеков, Дышеков (Лусикян, 83), Поляков, Клопков (Суханов, 76), Романенко (Падерин, 65), Гурфов, Мичуренков (Веркашанский, 75).

"Луч" (Владивосток): Котляров, Марущак, Суслов, Царикаев, Степанец (Насадюк, 15), Павленко (Калугин, 54), Замалиев, Дзахов (Голышев, 81), Машнев (Пономаренко, 73), Носов, Хлебородов.



Предупреждения: Суслов, 37. Мичуренков, 47. Гаджибеков, 77. Кутин, 84.

Судья: Чембулатов (Кострома).

24 ноября. Армавир. Стадион "Юность".



Олимп - ФНЛ



24-й тур



"Мордовия" (Саранск) - "Тюмень" - 1:1 (1:0)



Голы: Петров, 44 (1:0). Вотинов, 57 (1:1).



"Мордовия" (Саранск): Кобзев, Лебедев, Деревягин, Сухарев, Багаев, Петров, Руст.Мухаметшин (Поярков, 53), Орлов (Адаев, 46), Дворецков, В.Обухов (Маркин, 74), Русл.Мухаметшин.



"Тюмень": Бучнев, Козлов, Васиев, Столяренко, Леонтьев, Чудин, Рябокобыленко (Шакуро, 67), Коронов (Лешонок, 46), Парняков, Карпов (Глухов, 74), Вотинов.



Предупреждения: Коронов, 13. Рябокобыленко, 63. Васиев, 86. Русл.Мухаметшин, 90. Парняков, 90+1.



Судья: Турбин (Дмитров).



24 ноября. Саранск. Стадион "Мордовия Арена".

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