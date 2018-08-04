"Армавир" дома уступил "Тамбову"

"Армавир" на своем поле в матче 4-го тура первенства России проиграл "Тамбову" (1:3).
Первенство России
Олимп-ФНЛ
4-й тур
"Армавир" – "Тамбов" – 1:3 (0:1)
Голы: Кашчелан, 22 (0:1). Шевчук, 62 (0:2). Себаи, 72 - с пенальти (0:3). Безлихотнов, 89 (1:3).
Нереализованный пенальти: Синявский, 80 (мимо).
"Армавир": Руденок, Соловьев, Соблиров, Гаджибеков, Гурфов (Суханов, 66), Безлихотнов, Поляков (Соболь, 81), Клопков, Лусикян (Дышеков, 66), Романенко, Мичуренков (Синявский, 61).
"Тамбов": Вавилин, Шляков, Горбатюк, Рыбин, Овсиенко, Чернышов, Килин (Шевчук, 55), Кашчелан, Чуперка (Мурнин, 79), Себаи (Мамтов, 77), Аппаев (Часовских, 64).
Предупреждения: Поляков, 8. Безлихотнов, 21. Соблиров, 71. Чуперка, 74. Гаджибеков, 90.
Судья: Верулидзе (Владикавказ).
4 августа. Армавир. Стадион "Юность". 2800 зрителей.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2018-2019/