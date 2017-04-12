Арбитражный суд оставил без движения заявление о признании "Кубани" банкротом

Арбитражный суд Краснодарского края принял постановление оставить без движения заявление инспекции федеральной налоговой службы о признании банкротом "Кубани". Решение принято на основании того, что в заявлении и документах не было найдено подтверждения отправки должнику копий этих материалов.

Отмечается, что заявление будет возвращено отправителю, если недочеты не будут исправлены до 10 мая 2017 года.

"Заявление ФНС России о признании НАО "ФК "Кубань", г. Краснодар, несостоятельным (банкротом) оставить без движения. Заявителю в срок до 10 мая 2017 года устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения", - утверждается в решении суда, опубликованном на официальном сайте Арбитража Кубани.

Ранее сообщалось, что инспекция федеральной налоговой службы № 4 по Краснодару направила в Арбитражный суд Краснодарского края материалы о признании банкротом "Кубани". Но, по словам генерального директора клуба Геннадия Крапивки, руководству желто-зеленых ничего не известно о намерении ФНС признать клуб банкротом.

Налоговая служба направила в суд материалы о банкротстве "Кубани"