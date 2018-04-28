Арбитр назначил "левый" пенальти в пользу "Крыльев". С него самарцы забили победный гол

На 68-й минуте матча 35-го тура ФНЛ "Крылья Советов" - "Факел" (2:1) грубейшую ошибку допустил арбитр Дмитрий Недвижай. Рефери из Ставрополя назначил пенальти в ворота гостей, с которого самарцы забили победный гол.



Однако в том эпизоде никакого нарушения правил со стороны игрока воронежской команды Осипенко не было: нападающий хозяев Соболев упал в штрафной площади соперников по собственному желанию, симулировав фол. (Александр БОБРОВ)

"Крылья Советов" вырвали победу у "Факела" в первом матче на "Самара Арене"