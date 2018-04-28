Арбитр назначил "левый" пенальти в пользу "Крыльев". С него самарцы забили победный гол

На 68-й минуте матча 35-го тура ФНЛ "Крылья Советов" - "Факел" (2:1) грубейшую ошибку допустил арбитр Дмитрий Недвижай. Рефери из Ставрополя назначил пенальти в ворота гостей, с которого самарцы забили победный гол.
Однако в том эпизоде никакого нарушения правил со стороны игрока воронежской команды Осипенко не было: нападающий хозяев Соболев упал в штрафной площади соперников по собственному желанию, симулировав фол. (Александр БОБРОВ)
"Крылья Советов" вырвали победу у "Факела" в первом матче на "Самара Арене"
aravir
Судя по тому, что данный эпизод нельзя посмотреть в моём регионе (так написано на всех сайтах, где есть ссылка) значит пенальти был обоснованным. Иначе бы не делали никаких ограничений. А так просто не дают жителям за пределами России посмотреть этот эпизод.
22:38
0range_
Lav5002 Судья мог и не пересилить Факел. Крылышкам тупо повезло. В последние 10 минут Факел минимум три раза должен был забивать после ударов в упор с 10-15 метров, но мяч чудом пролетал мимо ворот. Если бы мяч влетел, то судья хоть и ангажированный, но никак не смог бы отменить этот гол (или голы) - первый ведь он не отменил. Матч оставляет двойственное впечатление. Зрелище было, стадион отличный, праздник получился, а судья - а что судья ? В игре с Балтикой в ворота крыльев судья тоже выдумал пенальти и крылья проиграли 0-1, хотя все шло к ничьей. Ангажированные судьи - это как ни прискорбно необходимый элемент нашегофутбудет, а пока остается смотреть футбол с ТАКИМИ судьями и надеятся, что не все в их руках - что и показал Факел в этом матче 22:15..... много по делу... много без...смотри на счет итоговый
22:31
Lav5002
Судья мог и не пересилить Факел. Крылышкам тупо повезло. В последние 10 минут Факел минимум три раза должен был забивать после ударов в упор с 10-15 метров, но мяч чудом пролетал мимо ворот. Если бы мяч влетел, то судья хоть и ангажированный, но никак не смог бы отменить этот гол (или голы) - первый ведь он не отменил. Матч оставляет двойственное впечатление. Зрелище было, стадион отличный, праздник получился, а судья - а что судья ? В игре с Балтикой в ворота крыльев судья тоже выдумал пенальти и крылья проиграли 0-1, хотя все шло к ничьей. Ангажированные судьи - это как ни прискорбно необходимый элемент нашегофутбудет, а пока остается смотреть футбол с ТАКИМИ судьями и надеятся, что не все в их руках - что и показал Факел в этом матче
22:15
Lav5002
Пенальти судья выдумал. Но Факел играл так, как будто это он борется за выход в премьер лигу. В конце матча Факел имел по меньшей мере три стопроцентных голевых момента, но крыльям тупо повезло (впрочем и у них при счете 2-1 было минимум три стопроцентных момента, когда мяч чудом не влетел в ворота воронежцев). Матч оставляет двоякое впечатление. Факел купить не удалось и он играл ничуть не хуже хозяев - это радует. Но левый пенальти немного смазал впечатление. НО ОН НЕ БЫЛ РЕШАЮЩИМ ФАКТОРОМ РЕЗУЛЬТАТА. Попади игроки Факела хотя бы раз из трех когда они метров с 10-15 били в упор по воротам волжан в последние 10 минут матча и игра вполне могла закончится вничью. А не забей Соболев на 67 минуте - так и вообще хозяева могли проиграть. Факел купить не удалось ( или у крылышек денег нет :) ) Так что результат матча БЫЛ ЗАРАНЕЕ НЕ СПЛАНИРОВАН - ЭТО ОДНОЗНАЧНО. Просто крылышкам тупо повезло, Факел вполне мог пересилить ангажированность судьи и в конце буквально чудо спасло крыльев от гола. Впрочем, судьи часто подсуживают хозяевам - в гостях у Балтики 11 апреля такой же выдуманный пенальти дал судья в ворота самарцев и крылышки проиграли 0-1. Продажные судьи - это беда российского футбола, особенно в низших лигах. Но в целом матч удался , как и новый стадион !!! Игра с Балтикой была унылым говном на фоне сегодняшней фейерии в Самаре.
22:04
0range_
КолобокКолобков Позорище...И это перед ЧМ ???? С судьями то всё ясно, тем более в ФНЛ. "На трибуне кто-то упал- пенальти"(с). Но всё равно каждый раз противно...Более-менее честно Самара не смогла вернуться в премьер-лигу...Очевидно, что Тихонов не потянет... 21:47....Правдоруб? легко... напомни только, за кого топишь...зеркально недолго найти...
22:01
Динамо Клин
Митяй Антибомж----Тот матч Бомжиков с Уралом навсегда останется в памяти людской как пример наичестнейшего футбола...круче убийство было только Спартак с Антверпеном...Хотя, мне кажется, Зеня даже Антверпен переплюнул!
21:51
КолобокКолобков
Позорище...И это перед ЧМ ???? С судьями то всё ясно, тем более в ФНЛ. "На трибуне кто-то упал- пенальти"(с). Но всё равно каждый раз противно...Более-менее честно Самара не смогла вернуться в премьер-лигу...Очевидно, что Тихонов не потянет...
21:47
0range_
баламошка Если бы не левый, то его бы никто и не обсуждал. А с левыми пеналями жизнь сразу намного интереснее становится. Надо наградить судью! 21:36...все в твоих руках) не очкуй и действуй...отпишись, когда именно как мужчина поступил, и перевел денег)
21:47
HAZELSAMARA
В первом круге "Факел" бил нам пеналь ничуть не лучше.
21:43
Митяй Антибомж
А открытие Распил-Арены и убийство Урала кто-то ещё помнит? Или благополучно позабыли?
21:43
Митяй Антибомж
А сколько таких в пределах одного чемпионата назначается в ворота соперников коней и бакланов? Хоть об одном из них писали, что он левый? Нет! Списывают на ошибки судей, на что угодно, но только не на выполнение заказа продажным судейкой.
21:41
Vedi
Ну да левый , и что ? Всё как всегда , ни кого уже Это и не чешет . Зато стадион открыли , высокие гости похлопали .
21:41
баламошка
Если бы не левый, то его бы никто и не обсуждал. А с левыми пеналями жизнь сразу намного интереснее становится. Надо наградить судью!
21:36
Filin63
Ну таки енисей с оренбургом в прошлом туре тоже договорняки сыграли. Что то никто не пишет об этом. Крылья балтике на открытии нового стадиона тоже слили. В Самаре праздник, не надо его портить.
21:21
kaop39
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com
21:18
0range_
открытие самары-арены. все честно)
21:17
0range_
нормуль. 50/50. в динамике
21:16
efan ekoku
где они этого свистуна отрыли? почитайте его биографию. судил первенство ферм между коровами и козами
21:14
Berkut-7
Это было падение бога, Марадона подтвердит, он руками забивал голы и ничего , не смущает никого , а наоборот великим зовут, а видеоповторы ведь убивают футбол , это же надо пару минут ждать чтобы судьи посмотреть могли . Так всё нормально в рамках современных правил, никаких претензий к судье и уж тем более к Крыльям .
21:05
igorx70
Все верно.Болею за Крылья но пенальти левый.Отскочили мы.
21:01