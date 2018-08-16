Апелляционный комитет РФС отклонил жалобу "Армавира" на результат матча со "СКА-Хабаровск"

Апелляционный комитет РФС отклонил запрос "Армавира" по поводу решения КДК от 2 августа, сообщает официальный сайт союза. Клуб из Краснодарского края пытался опротестовать результат матча 1-го тура Олимп-Первенства ФНЛ со "СКА-Хабаровск" (0:3). Тогда в составе команды с Дальнего Востока играл Ираклий Квеквескири, заработавший удаление в последнем туре ПФЛ-2017/18 в игре "Арарат" – "Зоркий" (на тот момент он выступал за хозяев).

"Отказать в удовлетворении жалобы ФК "Армавир" г. Армавир на решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС от 02 августа 2018 года. Оставить решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС от 02 августа 2018 года в силе", – говорится в сообщении РФС.