"Анжи" подтвердил назначение Адиева на пост главного тренера

"Анжи" объявил о назначении на пост главного тренера Магомеда Адиева. Контракт с российским специалистом рассчитан на два года с правом сформировать собственный тренерский штаб.

Адиев в качестве футболиста выступал за команды: "Ингушетия" Назрань, "Анжи-2", "Анжи", ЦСКА, "Сокол" Саратов, "Спартак-2" Москва, "Женис" (Казахстан), "Терек", "Кривбасс" (Украина) и "Нижний Новгород". В составе олимпийской сборной России сыграл четыре матча, в которых забил два мяча. Карьеру игрока Магомед Мусаевич завершил после окончания сезона 2009.



Тренерская карьера Адиева началась в 2010 году в качестве тренера "Нижнего Новгорода". Затем специалист являлся наставником молодежного состава нижегородской "Волги", "Терека-2" и махачкалинского "Легиона Динамо". В сезоне-2017/2018 Магомед Мусаевич входил в тренерский штаб "Ахмата".

"Анжи" по итогам сезона-2017/18 покинул российскую премьер-лигу, уступив в стыковых матчах "Енисею" по сумме двух встреч. Адиев ранее работал в тренерском штабе "Ахмата", а в качестве футболиста выступал за махачкалинцев в 1996-1998 и 2000-2002 годах.