"Анжи" не отпускает своих лидеров. Ждет решения по "Амкару"?

По информации "СЭ", "Амкар" и Вадим Евсеев пока так и не приступили к обсуждению нового контракта специалиста, под руководством которого пермяки сохранили прописку в премьер-лиге. Ранее тренер в интервью "СЭ" сообщил, что ему поступило предложение из европейского клуба.

Пока нет ясности, предоставит ли "Амкар" до 8 июня финансовые гарантии для участия в премьер-лиге. В противном случае, лицензия у клуба может быть отозвана.

Тогда его место в элитном дивизионе займет "Анжи". Заметим, что махачкалинцы имеют предложения по ряду своих ключевых игроков - в частности, по Миралу Самарджичу и Паулу Антону. Но их не отпускает.