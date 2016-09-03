Антон Зиньковский: "Зенит-2" получил увесистую оплеуху в матче со "Спартаком-2"

Нападающий "Зенита-2" Антон Зиньковский после поражения от "Спартака-2" в матче 11-го тура ФНЛ 1:4 подчеркнул, что команда постарается реабилитироваться в следующей игре. По словам Зиньковского, счет встречи не отражает реальной расстановки сил.

– Разберем игру позже. Но могу сказать, что мы получили увесистую оплеуху, – приводит официальный сайт "Зенита" слова Зиньковского. – И мы хотим реабилитироваться в следующей игре, с "Тосно". Сделаем для этого все, что сможем.

– По-вашему, счет отражает силу команд?

– Нет. С соперником можно и нужно играть. Мы действовали неплохо, забили ответный гол. Надо было чуть успокоить игру, но вместо этого мы пропустили со "стандарта". Потом нас поймали на контратаке, и мы пропустили еще. Мы должны любым составом доказывать, что можем играть с любым соперником.

– Крупное поражение не надломит команду?

– Наоборот! Оно подстегнет нас. В следующем матче мы должны выйти и реабилитироваться, играть больше на атаку и победить.