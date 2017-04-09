Антон Заболотный: "Ставлю себе цель – перегнать по голам Кирилла Панченко"

Лучший бомбардир "Тосно" Антон Заболотный поделился впечатлениями от победы над "Зенитом-2" (4:1) в матче 30-го тура первенства ФНЛ. Нападающий оформил дубль. В нынешнем чемпионате ФНЛ Антон Заболотный забил 13 мячей и сделал 5 голевых передач. У Панченко 21 гол и 4 голевые передачи.

– Какого-то особого настроя на этот матч у нас не было, – говорит Заболотный. – Готовились как к очередной нелегкой игре, хотя каждый из нас знал, конечно, что это питерское дерби. Хорошо, что удалось выиграть и забить два мяча.

Что касается моего соперничества с Кириллом Панченко в споре бомбардиров, то, можно сказать, ставлю себя такую цель – перегнать лучшего бомбардира лиги. Есть еще 8 матчей, разрыв между нами приличный, но футбол тем и прекрасен, что непредсказуем. Поэтому сегодня порадуюсь успеху в игре с "Зенитом-2", а уже завтра начнется подготовка к следующей игре. (Сергей ЕГОРОВ)