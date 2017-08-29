Антон Заболотный: "Самый сложный момент в карьере? Вырваться из ФНЛ, выйти в премьер-лигу"

Нападающий "Тосно" Антон Заболотный, вызванный в сборную России для участия в учебно-тренировочном сборе, высказал мнение, что заслужил приглашение в национальную команду. Напомним, что сбор россиян начался 28 августа, а завершится 3 сентября контрольным матчем с московским "Динамо".

– Какой самый сложный момент в карьере?

– Наверное, вырваться из ФНЛ, выйти в премьер-лигу. Теперь надо закрепиться. Я шел очень долго к этому этапу в своей карьере. Думаю, заслуженно получил вызов в сборную.

– "Тосно" в прошлом году вел борьбу в первенстве ФНЛ с "Динамо". Принципиальной для вас будет встреча в товарищеской встрече уже за сборную?

– Мотивация никогда не падает с таким клубом , как "Динамо". Но тут другие задачи – сыграться за этот маленький срок, понять, кто как играет и куда бежит. Главное – как выступит сборная. (Павел ГУРЕВИЧ)

Россия-полтора. Кто они такие