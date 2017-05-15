Антон Заболотный: "Хочется пробиться в еврокубки с "Тосно"

Нападающий "Тосно" Антон Заболотный отметил, что мечтает попасть в еврокубки вместе со своей нынешней командой. "Тосно" в текущем первенстве ФНЛ досрочно гарантировал себе второе место и выход в премьер-лигу, Заболотный забил 15 мячей в 31 матче. Форвард является воспитанником ЦСКА.

- Если брать сперва скромно, то хочется пробиться в еврокубки с "Тосно", - цитирует "Р-Спорт" Заболотного. - Для кого-то это означает что-то доказать, но мне именно хочется выйти на поле стадиона ЦСКА и сыграть против своих бывших партнеров, показать им, какой я сейчас спустя то время, которое прошло. Хочется выйти на рандеву с лучшим вратарем России Игорем Акинфеевым. Это понятно, я думаю, что у каждого есть такое желание, задача. Если же говорить глобальнее, хотелось бы выиграть Лигу чемпионов.

Наверное, это звучит наивно, но мне хочется выиграть Лигу чемпионов, выступая за клуб английской премьер-лиги. Я туда стремлюсь, мое мышление настроено туда, хочу именно там оказаться однажды. Может, это и звучит смешно и нескромно.