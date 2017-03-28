Антон Заболотный: "Динамо" - это всего лишь название клуба, оно не вселяет в "Тосно" страх"

Нападающий "Тосно" Антон Заболотный, подводя итоги матча 28-го тура ФНЛ против "Динамо" (1:2), отметил, что минувшая встреча была принципиальной для команды. Форвард подчеркнул, что голы москвичей – следствие ошибок футболистов "Тосно", информирует клубная пресс-служба.

– Как готовились к этой игре, что ждали от соперника?

– Готовились стандартно, как и к любому другому сопернику, ничего сверхъестественного не ожидали. Наигрывали свои связки.



– Это была принципиальная игра для вас?

– Да, безусловно. Она была принципиальна тем, что мы очень хотели догнать "Динамо" и победой в личной встрече сократить расстояние до них. К сожалению, не получилось. Теперь нужно скорее перестроиться на следующую игру.



– До этого два матча против "Динамо" сложились очень удачно. Это как-то влияло на настрой, либо может вы четко понимали, как действовать против этого соперника?

– "Динамо" – это всего лишь название клуба, оно не вселяет в нас ни страха, ни ставит какой-то сверхзадачи. Но команда очень хорошая, и мы прекрасно понимали, что прошлые две победы ни в коем случае не гарантировали нам положительный результат сегодня. У них свои задачи, у нас свои. И, конечно, мы хотим побеждать каждого соперника.



– Подобная поддержка трибун, когда в ход идет даже пиротехника, помогает команде или мешает, сбивает с ритма игры?

– Естественно, подобная поддержка исключительно положительно влияет на наш настрой. Мы неслись вперед и играли ради болельщиков. Спасибо им большое. Извиняемся, что сегодня результат не положительный сегодня. У нас все есть, чтобы в следующих матчах выигрывать.



– Что обсуждали в перерыве?

– Тренер указал на наши минусы в игре, сказал, что нужно подправить. Никакого волнения не было у нас, мы выходили увеличивать преимущество. К сожалению, в середине второго тайма ненадолго потеряли инициативу в игре, но сопернику этого оказалось достаточно. Когда они забили нам два гола, было сложно уже взломать их защиту. Динамовцы сели в оборону и мы не смогли их додавить.



– Те несколько минут, за которые Панченко забил два мяча, можно списать на расслабленность команды, или же это мастерство конкретного игрока?

– Считаю, что те два мяча, которые мы пропустили – исключительно наши ошибки. Мы немного потеряли концентрацию, за что и были наказаны. Будем разбирать эти моменты с тренером.