Антон Соснин: "Вернуться в премьер-лигу было нелегко"

Полузащитник московское "Динамо" Антон Соснин после ничьей с "Химками" (0:0) в матче 31-го тура первенства ФНЛ отметил, что его команд проделала огромную работу, чтобы вернуться в премьер-лигу. Команда Юрия Калитвинцева набрала 69 очков и опережает за семь туров до конца идущим третьим "СКА-Хабаровск" на 22 очка.

– Ожидали, что мы вернемся обратно в премьер-лигу, – сказал Соснин. – Это было нелегко. Даже несмотря на то, что мы заранее это сделали. Нами была проделана огромная работа для этого, и сейчас мы вернулись в эшелон сильнейших.

– Чего ждете от премьер-лиги?

– Нужно здесь еще доиграть. Нам необходимо выполнить еще одну задачу – занять первое место, а потом уже будем с новыми эмоциями готовиться к премьер-лиге. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)