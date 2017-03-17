Антон Шунин: "Надеюсь, на "Открытие Арене" "Динамо" будет чувствовать себя как дома"

Вратарь "Динамо" Антон Шунин в преддверии матча 27-го тура ФНЛ против "Спартака-2", который состоится на стадионе "Открытие Арена", отметил принципиальность противостояния столичных команд. Также голкипер поблагодарил болельщиков, которые признали его лучшим футболистом матча против "Луча-Энергии" (2:0).

– Для начала хотел бы поблагодарить болельщиков, которые голосовали на сайте, за высокую оценку, – цитирует клубная пресс-служба Шунина. – Вратарям всегда приятно выигрывать и оставлять при этом ворота "сухими". Но в воскресенье, уверен, нас ждет более напряженный матч. "Спартак-2" весьма уверенно выступает в нынешнем сезоне, неслучайно идет на четвертом месте, специалисты отмечают игру команды.

В первом круге мы убедились, что молодые спартаковцы неплохо сыгрались, хорошо взаимодействуют, победа не далась нам легко. В ближайшем туре наверняка тоже будет интересная встреча.

Знаю, что для динамовских болельщиков любой матч со "Спартаком" – принципиальное противостояние. Они в этом сезоне здорово поддерживают нас не только на домашнем стадионе, но и на всех выездных матчах. Надеюсь, и на "Открытие Арене" мы будем чувствовать себя как дома.

Хотел бы призвать всех поклонников "Динамо" приехать в воскресенье на стадион, помочь нам одержать важную победу. При заполненных трибунах играть гораздо приятнее. Нам нужна ваша поддержка!