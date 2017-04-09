Антон Шунин: "Хотим лишний раз доказать – "Динамо" не место в ФНЛ"

Вратарь "Динамо" Антон Шунин подчеркнул, что команде будет приятно завоевать путевку в премьер-лигу на домашнем стадионе. Он отметил: москвичи хотят доказать, что команде не место в ФНЛ.

– "Динамо" в случае победы в следующем туре обеспечит себе путевку в премьер-лигу. Важно ли сделать это именно на "Арене Химки", а не где-то в гостях?

– У нас стоит задача выйти в РФПЛ, – приводит официальный сайт "Динамо" слова Шунина. – Но будет вдвойне приятно, если выполним ее на домашней арене, при своих болельщиках. Надеюсь, в матче с "Химками" поклонники клуба в большом количестве придут на стадион, а мы сделаем все, чтобы после окончания встречи вместе порадоваться выходу в премьер-лигу. Хотя в любом случае не собираемся останавливаться – выиграем или нет. Мы хотим уверенно завершить сезон, остаться на первой строчке, не подпустить к себе преследователей, чтобы лишний раз доказать – "Динамо" не место в ФНЛ.